Прически на грязные волосы, которые не оставят равнодушными никого

Если вы по какой-то причине не успели помыть голову, – это не повод для огорчения. Существует ряд причесок, которые прекрасно смотрятся и на грязных волосах. Вот варианты, которые помогут вам выглядеть восхитительно и чувствовать себя вполне уверенно (окружающие ничего не заподозрят).

Небрежный хвост

Если речь идет о моде и красоте, то именно эта прическа является универсальной для любого типа и состояния волос. Хвост остается популярным на протяжении долгих десятилетий и не собирается сдавать свои позиции. Расчешите волосы и соберите их вместе. Если хотите придать прическе еще более небрежный вид, можете даже не пользоваться расческой. Хвост может быть средним, высоким и низким, все зависит от вашего вкуса. Плюс состоит и в том, что такую укладку можно сделать наощупь, даже без зеркала.

Низкий пучок

Отличный вариант прически для всех типов и видов волос. Именно пучок является одной из самых популярных укладок не только для женщин, но и для представителей сильного пола. Расчешите волосы по направлению роста и соберите их в хвост. Затем поверните несколько раз вокруг своей оси до окончания длины. Получившийся жгут оберните вокруг основания, закрепите кончики шпилькой или невидимкой. Можно сделать пучок без фиксирования резинкой, он также прекрасно смотрится в виде петли.

Два хвостика

Замечательный вариант, который поможет вам скрыть несвежесть волос. Расчешите волосы по направлению длины, разделите их вертикальным пробором на две части (в центре затылочной зоны). Соберите каждую из частей в высокий хвостик. Не менее привлекательно смотрятся два средних или низких хвостика. Выбирайте высоту, которая вам больше всего импонирует. В идеальном варианте нужны длинные волосы, однако длина поменьше не является препятствием для создания этой прически.

“Рыбий хвост”

Сегодня прическа “рыбий хвост” находится в тренде, поскольку выглядит стильно и эффектно. Расчешите волосы по направлению роста, затем соберите их в высокий хвост. Разделите его на две части и держите обе в руках. Отделяйте одну прядь справа, накладывайте на правую часть, затем заводите вниз под левую так, чтобы прядь казалась с краю. То же самое делайте с левой (поверх волос, а затем под правую). Продолжайте плетение до нужной вам длины, кончики закрепите резинкой.

Высокий пучок

Высокий пучок, как и все виды пучков, является также очень популярной прической. Его преимущество в том, что укладка выглядит аккуратно и стильно. Прическа практичная, поскольку способна держать форму на протяжении целого дня. В крайнем случае пучок можно сделать даже без зеркала. Работа занимает мало времени. Соберите волосы в высокий хвост, затем сделайте из него жгут и оберните несколько раз вокруг своей оси до окончания длины. Кончики зафиксируйте шпильками или невидимками. Если у вас есть челка, это также не является поводом для отказа от прически высокий пучок. В таком варианте укладка смотрится не менее привлекательно.

Эффект мокрых волос

Создать образ девушки, только что принявшей душ, очень просто. Слегка намочите волосы и нанесите на них любое фиксирующее средство. Подушечками пальцев равномерно распределите фиксатор, начиная от корней и по всей длине. Далее можете сделать жгутики, заплести косички, помять волосы ладонями. Одним словом, сделать ту форму, которая вам больше всего импонирует. Оставьте волосы высыхать, после чего у вас получится прическа с эффектом мокрых волос. Можно также использовать гель. Если нанести его даже на сухие волосы, но чуть больше, получите тот же эффект. Еще один вариант – это обильно сбрызнуть волосы лаком. Однако в этом случае вам придется очень энергично формировать прическу, поскольку лак быстро высыхает.