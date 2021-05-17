В Красноярском крае опять разлилось дизельное топливо

Из резервуара объемом в 20 тысяч кубометров на территории “Таймырской топливной компании” в городе Дудинка Красноярского края произошла утечка дизельного топлива, передает “Царьград”. Масштабы происшествия устанавливаются. Местные СМИ уже пишут о том что утечка была крупной. На месте работают специалисты, которым предстоит ликвидировать последствия ЧП.