 

Отец Виктора Цоя заявил об угоне машины

17.05.2021, 11:36, Разное
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Отец Виктора Цоя Роберт обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля Volkswagen, передает Пятый канал. Мужчина рассказал правоохранителям, что не смог найти машину там, где ее припарковал. Ущерб он оценил в 250 тысяч рублей. Было начато расследование.

Позже ситуацию объяснила супруга Роберта Цоя Марина. По ее словам, отец легендарного музыканта просто забыл где оставил иномарку, на самом деле угона не было.



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