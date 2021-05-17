Интенсивный план красоты – Личное мнение

У каждого народа есть особенности менталитета. У нас — это подход к жизни, который я называю «из крайности — в крайность».



Фото: istockphoto.com

На внешности — особенно женской — такой подход отражается ещё как.

Наша баба считает, что солнцезащитный крем нужен, в лучшем случае, в те дни, когда она целый день жарится курой гриль на пляже.

Наша баба временами засыпает, не смыв макияж, и пользуется сыворотками от случая к случаю, не имея чёткого плана по поддержанию собственной молодости и красоты.

Наша баба ест жареное и жирное. Возможно, и курит. А когда видит в зеркале отёкшее или повисшее тряпкой лицо, бежит к косметологу или даже пластическому хирургу.

Ушивать. Резать. Колоть. Надувать.

В результате, имеем то, что имеем: лица жертв пластической хирургии. Их стало у нас, увы, слишком много: неестественные, упирающиеся в нос губы, заплывшие глаза, подпираемые «яблоками» филлеров, но при этом шеи — в морщинах, а кожа — грубая, с крупными порами, пусть и натянутая.

Это всё — следствие радикального подхода к жизни: «Живу, как хочу, ни в чём себя не ограничивая, а потом режу и колю безбожно».

Вот кореянки, которых я считаю самыми ухоженными, самыми молодо выглядящими женщинами на свете, — совершенно другие.



Фото: istockphoto.com

Смотришь на такую и думаешь, что ей — 27, а ей по паспорту — 44. Это — типичная кореянка.

У кореянок — совершенно другой подход к поддержанию собственной молодости и красоты. Они фанатично ухаживают за кожей изо дня в день, не пропускают ни один из ритуалов, и, как следствие, одними регулярными уходами добиваются лучшего результата, чем вы — инъекциями.

Лица кореянок не перекошены избыточными филлерами. Их мимика не заморожена ботоксом. Просто потому, что каждый день они находят время на то, чтобы за собой поухаживать.

Недавно я прошла недельный интенсивный курс красоты по-корейски. Результат очень порадовал: кожа стала плотнее, мягче, поры — практически невидимы.

Расскажу, что и как делала.

Вам обязательно понадобятся две маски: дневная и ночная.

Дневную можете наносить утром, перед работой, или как только придёте домой с работы.

В качестве дневной я пользовалась увлажняющей альгинатной маской от корейского бренда J:ON.

Ещё несколько лет назад, чтобы добиться эффекта, который оказывают на кожу альгинатные маски, нужно было идти к косметологу. Теперь вы можете получить точно такой же эффект дома, самостоятельно.

В составе масок содержится альгиновая кислота. Эту кислоту получают из красных, бурых и некоторых зелёных водорослей.

При смешивании с водой альгинаты образуют очень плотную субстанцию. Такая плотная, похожая на резиновую маска великолепно удерживает влагу и не пропускает кислород, создавая парниковый эффект. Этот эффект и обеспечивает более глубокое проникновение питательных веществ в кожу.

Повторю: это — поистине салонная процедура на дому.

Пройдёте курс — сбросите лет 5 с лица.

Ночью, пока будете спать, за вашим лицом поухаживает ночная увлажняющая маска Sleeping Pack, тоже — от корейского бренда J:ON.

Маска обеспечивает отличный антивозрастной эффект. Бонусом — утром кожа невероятно мягкая, очень и очень нежная.

Перед началом курса масок обязательно сделайте пилинг с кислотами. Его не нужно делать каждый день. Только перед курсом, а потом — 1-2 раз в неделю на постоянной основе.

Кислоты прекрасно удаляют ороговевший слой клеток. Если эти клетки не удалить, питательным веществам из масок будет сложно проникнуть дальше этого самого слоя.

Всякий раз перед использованием масок кожу нужно очистить. Пилинг с кислотами не подходит для ежедневного использования, поэтому я вам порекомендую два других средства: очищающий гидрофильный бальзам и мягкую пенку для умывания.

Я люблю и бальзам, и пенку: пенкой умываюсь, когда лицо чистое, без макияжа. Например, утром. Бальзам использую, чтобы ещё и макияж снять. Оба продукта подготавливают кожу к дальнейшим процедурам, очистив её от любых загрязнений.

Наносить кремы, сыворотки, маски на неочищенную кожу не имеет никакого смысла.

Как ухаживать за кожей в промежутках между масками?

Настоятельно рекомендую всю неделю вместо привычного крема использовать гель с экстрактом ласточкиного гнезда.

Это — концентрированный уход, который вы носите на лице целый день.

Экстракт ласточкиного гнезда — ценнейший компонент в корейской косметике.

Ласточки строят гнёзда, используя водоросли, ракушки, моллюсков. Все это они скрепляют собственной слюной, молекула которой называется гликопротеин. Именно гликопротеин обладает сильнейшим омолаживающим эффектом, ускорят регенерацию кожи, улучшая её тургор и моделируя овал лица.

Проще говоря: экстракт ласточкиного гнезда — ценный микс из минералов, аминокислот и микроэлементов, омолаживающий вашу кожу.

За телом тоже нужно поухаживать. Как минимум, удалить с него слой омертвевших клеток.

В этом вам поможет увлажняющий скраб для тела с экстрактом манго. Это не просто скраб, это полноценный уход.

Чем хорош экстракт манго?

Он питает кожу витаминами А, С, бета-каротином, комплексом органических кислот и энзимов и мягко стимулирует обновление клеток.

С возрастом процесс регенерации клеток замедляется. Коже, в том числе и тела, нужно помогать, регулярно удаляя с неё слой ороговевших клеток. Пока этот слой не удалён, никакие масла, никакие кремы не могут проникнуть дальше этого самого слоя. Когда не получает ни нужного ей увлажнения, ни нужного ей питания.

После 25 лет скрабами для кожи тела нужно пользоваться, как минимум, 2 раза в неделю.

Ну, и напоследок: обязательно поухаживайте за губами. Мне очень понравилась увлажняющая и питательная сыворотка для губ с эффектом увеличения.

Я за этим эффектом не гонюсь, но питательные вещества, в ней содержащиеся, стимулируют в губах кровоток. Благодаря этому губы не просто становятся более мягкими, гладкими и увлажнёнными, но и немного увеличиваются в объёме без инъекций.

Вот вам мой интенсивный план красоты на неделю. Денег потратите немного, а омолодитесь и похорошеете здорово!

Впрочем, надеюсь, что одной неделей вы не ограничитесь, и полноценный, продуманный уход за собой станет вашим образом жизни, а не чем-то, что ты практикуете урывками, толком не понимая, что и зачем делаете.

Важно: все рекомендованные мною средства — от одного корейского бренда J:ON. Я считаю, что если уж вы решили пройти интенсивный курс по уходу за собой, то средства, которыми вы пользуетесь, должны быть от одного производителя, усиливая действие друг друга.

Сколько времени в день посвящаете уходу за собой? Что именно делаете?

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