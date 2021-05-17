Личное: “Это было очень мило”

В названии письма автор спрашивает, что она сделала не так.

Она сделала не так все. Шаг за шагом, хуже и хуже.

Давайте посмотрим на это вместе.

365why

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам большое за Ваш блог. Мне 34 года, была 8 лет замужем. С мужем мы разошлись 3 года назад. В последнее время я опять начала ходить на свидания. На прошлой неделе на СЗ я познакомилась с В. Он первый лайкнул меня и написал милое сообщения, что у моих фотографиях у меня хорошая энергетика.

Я зашла в его профиль, там было написано, что он успешный мужчина и ищет женщину для серьёзных отношений. Его фотографии были тоже очень симпатичные, с широкой улыбкой и какие-то открытые что ли. По ним было понятно, что он намного старше. Я ответила ему и мы начали переписываться. Вначале переписки он задал пару вопросов обо мне, а потом почти всё время отвечал на мои вопросы. Пару раз я решила ничего не спрашивать в ответ, но он всё-равно писал.

Он рассказал, что живёт один в большом пентхаусе в центре города. Что сейчас перестраивает ещё один пентхаус на юге. Работает с недвижимостью. Честно говоря, он так много давал понять, что он очень успешный, что мне было слегка неуютно. Это очень далеко от моего материального уровня, но конечно человек, который добился такого достатка не может не восхищать.

(Здесь что не так? У автора тикают часики, а она решает, что ее восхищения достоин мужчина совсем другого материального уровня. И обратите внимание, как она ворчит, что ей было неуютно. Вместо того, чтобы обратить внимание на мезальянс, она стремится преодолеть неуют)

Честно говоря мне показалось, что переписка не очень доставляет ему удовольствие, но потом на встрече он сказал что-то вроде “действительно, наше общение было с самого начала очень легкое и непринуждённое”, это меня удивило. Мы начали переписываться во вторник и так как я к воскресенью уже не очень понимала, как поддерживать переписку я написала ему что иду гулять и не хочет ли он присоединиться.

(В самом начале переписки он решил, что автор ему не подходит, но автор включила паровоз. Сама задавала вопросы, сама развивала переписку, сама предложила погулять. В некоторых случаях такая активная женская инициатива позже окупается, но для этого женщина очень хорошо должна осознавать, что это она инициирует общение и встречи. Как думаете друзья, что такое осознание дает?)

Он ответил, что он не в городе, но с удовольствием бы встретился в следующий раз. Я решила, что скорее всего ему не очень понравилась и больше не писала.

Во вторник он неожиданно написал днём:

В.: Как насчет прогулки сегодня часов в шесть-семь вечера?

Я.: Да, с удовольствием. Мне удобнее в шесть. Где мы встретимся?

В.: У меня меня деловой звонок в пять, я могу за тобой заехать после него.

Я.: Отлично, вот мой адрес, пиши как освободишься

Мы живём всего в километре друг от друга. У меня в тот вечер было онлайн занятие, но я решила его записать и пойти гулять с ним. У нас все рестораны работают только на вынос, поэтому для свиданий остаётся только возможность гулять.

Он заехал за мной позвонил и мы пошли. Он предложил по пути зайти взять кофе в кафе рядом с его старой квартирой, непринуждённо поболтал с официантом, которого знал. Он спросил меня о моих отношениях, рассказал о своих. Вначале мне показалось, что я не очень ему нравлюсь, особенно когда я что-то рассказывала, он становился как будто немножечко отсутствующим, и я решила больше спрашивать о нем. Тогда он вроде немного оживился. Он также достаточно быстро начал сокращать физическую дистанцию, и придумывать всякие уловки чтобы прикоснуться. Когда я спросила его сколько ему лет, он немного замялся и смотря за моей реакцией сказал, что ему 53.

(Она сама позвала его на встречу, поэтому он и стал сразу же приставать к ней. Что не так у автора здесь? Видите ее Училку? Опишите и расскажите, как эта Училка отравляла общение. Особенно фатальна Училка, когда речь о мужчине намного старше)

Когда мы присели на скамейку, он подловил меня. Сказал, что у меня такие густые и большие ресницы, что они наверное накладные. Я сказала, что нет и он попросил закрыть глаза чтобы рассмотреть и чмокнул меня. Он мне уже очень нравился и я рассмеялась. Потом он сказал, что был очень влюблен в молодости и вот сейчас тоже испытывает, что-то подобное. Тут я расхохоталась от души, потому что это было очень мило.

(Здесь ее Училка растет. У большинства людей Училка вырастает, чтобы компенсировать паровоз. Как это происходит? Посмотрите, как она заливисто смеется над умилительным Глупышей)

Мне кажется, что с этого момента он понял, что я совсем к нему открыта и хотя. Мне казалось, что пора уже расходиться, но ему вроде бы не хотелось. Он сказал, что проводит меня домой. По пути сказал, что хочет есть. Но многие рестораны были закрыты уже, потому что работать на вынос им не так выгодно. В итоге мы дошли до ресторана рядом с моим домом. Он взял пасту и я предложила зайти ко мне её съесть. Всё время я честно думала, что после еды он пойдёт домой.

(Она сама пригласила его зайти к ней домой. Почему она думала, что он поест из лотка и пойдет домой?)

Но он попросил посмотреть мою квартиру, потом мы ещё болтали, потом он лег головой мне на колени. К этому моменту он мне уже очень нравился и “слово за слово” ​мы переспали.

(Секс для нее стал итогом разговора, “слово за слово”. Почему она так формулирует?)

Я сказала ему когда мы после лежали, что он мне очень нравится. Но он отреагировал “Как ты можешь такое говорить, мы же едва знакомы! Хотя да, наше общение было с самого начала очень лёгким”. Я честно говоря не очень поняла, такой реакции, но может из-за того, что язык не мой родной то что я сказала, было ближе по смыслу к “я тебя люблю”. Но я не стала у него уточнять. Я спросила хочет ли он остаться у меня спать или поедет домой. Он сказал, что думает. Я сказала, что было бы лучше если он уедет, потому что уже два часа ночи, а мне завтра самое позднее в 9 надо начинать работать и я не смогу дать ему выспаться.

(Она опять включила паровоз и прижала мужчину к стенке)

Мы попрощались и он уехал. Я решила ему не писать, чтобы не быть липкой или навязчивой. Я подумала, что он такой настойчивый, что если я ему понравилась, то он обязательно сам напишет. Наследующий день он не написал. Ещё через день я скинула ему локацию одного места о котором мы разговаривали, где он мог бы учить испанский язык. Он написал в ответ просто “Спасибо”.

(Она решила не быть липкой и навязчивой, но смогла всего один день)

Наша встреча была во вторник, а в пятницу он написал мне сообщение:

„Дорогая Ю.,

извини меня, что я так долго не писал. Я хотел понять, что я думаю по поводу нашей встречи. К сожалению, я пришёл к выводу, что с моей стороны я не смогу испытывать к тебе большую любовь и я не хочу морочить тебе голову. Надеюсь ты не будешь злиться на меня. Я всегда буду с удовольствием вспоминать наш вечер. Желаю тебе найти свою большую любовь! В.”

Я очень расстроилась. Ответила ему:

“Дорогой В.,

я провела с тобой замечательный вечер и уже давно не была так счастлива. Конечно я на тебя не злюсь, а очень тебе благодарна. Я надеюсь, что ты скоро встретишь ту, которую сможешь полюбить. И спасибо тебе за то, что ты написал мне это так открыто. Ю.”

(Здесь опять ее любимая Училка. И ее любимая корона Спасателя. Опишите их. И опишите ее слив. Ее слив главный – не то, что она с ним переспала, даже не то, что она инициировала секс с равнодушным мужчиной. Главный слив начался вот сейчас и целиком из-за ее Училки)

Он ответил:

“Ты замечательная женщина! Мужчина с которым ты будешь, выиграет джекпот.”

Я вначале хотела ничего не отвечать, но через сутки написала:

“Спасибо тебе, я буду по тебе немного скучать, я слишком редко встречаю таких мужчин как ты…”

(Не может снять колпачок с мужчины и поэтому не может отцепиться. Заметна связь того и другого?)

На этом наше общение закончилось. И я бы очень хотела понять насколько я себя вообще правильно вела. Было ли ошибкой не писать ему после того как мы переспали? Может быть не стоило с ним спать? Но мне было хорошо и хотелось этого. Я что-сделала совсем неправильно? Или просто понравилась недостаточно? Как вести себя в такой ситуации в следующий раз?

(Автор пришла узнать взгляд со стороны и заранее немножко спорит. И она совсем не видит связи между тем, как она себя ведет, и отношением мужчин)