Мнение: Храбрость персидских женщин
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Продолжаю показывать картины, поражающие воображение. Почему все эти женщины задрали юбки перед солдатами, и показывают им отсутствие у себя белья?
Франц Франкен Мл. "Храбрость персидских женщин". Между 1580-1610. Кристис
Подобные картины иллюстрируют эпизод из древней истории. Это сюжет, который Плутарх в труде "О доблести женской" (5, 246f) описывает так:
"Кир, побудив персов отпасть от мидийского царя Астиага, потерпел поражение в битве. Когда бегущим персам оставалось только скрыться в город от преследования врагов, навстречу им вышли женщины и, подняв одежду выше пояса, воскликнули: «Куда вы бежите, негоднейшие трусы? Ведь не вернуться же вам туда, откуда вы родились». Пристыженные этим зрелищем и словами, персы повернулись к неприятелям и в возобновившейся битве разбили их".
Комментарий Я. Боровского к этому эпизоду гласит: "Победа царя Кира над мидянами (ок. 550 г.) описывается у Геродота (I 122—130), но изложенный здесь эпизод появляется в традиции лишь позднее (может быть, в IV в. в «Персидской истории» Ктесия, слывшего большим фантазером). В действительности обнажение такого рода имело магический (отвращающий) смысл."
Речь идет о ритуале анасирмы, о котором я рассказывала здесь.
***
Картин на этот сюжет немного (слава богу), они из одного региона и временного периода, фламандские, поколением раньше Рубенса.
Отто ван Веен. "Персидские женщины". До 1629. KHM
(Заранее напишу для тех, кого в картинах старых мастеров интересует исключительно наличие эпиляции зоны бикини.
То, как выглядят здесь волосы, совершенно не доказывает, что в ту эпоху женщины в реальной жизни носили их в таком виде, верней не носили. Это лишь значит, что, скорей всего просто: а) художник видел много статуй, где по понятным причинам лобковых волос нет; б) в ту эпоху в его регионе мастерам искусств по этикету было принято писать женщин именно так).
Источник: Шакко
Смотреть комментарии → Комментариев нет