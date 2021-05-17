Мнение: Храбрость персидских женщин

Продолжаю показывать картины, поражающие воображение. Почему все эти женщины задрали юбки перед солдатами, и показывают им отсутствие у себя белья?



Франц Франкен Мл. "Храбрость персидских женщин". Между 1580-1610. Кристис

Подобные картины иллюстрируют эпизод из древней истории. Это сюжет, который Плутарх в труде "О доблести женской" (5, 246f) описывает так:

"Кир, побудив пер­сов отпасть от мидий­ско­го царя Астиа­га, потер­пел пора­же­ние в бит­ве. Когда бегу­щим пер­сам оста­ва­лось толь­ко скрыть­ся в город от пре­сле­до­ва­ния вра­гов, навстре­чу им вышли жен­щи­ны и, под­няв одеж­ду выше поя­са, вос­клик­ну­ли: «Куда вы бежи­те, негод­ней­шие тру­сы? Ведь не вер­нуть­ся же вам туда, откуда вы роди­лись». При­сты­жен­ные этим зре­ли­щем и сло­ва­ми, пер­сы повер­ну­лись к непри­я­те­лям и в воз­об­но­вив­шей­ся бит­ве раз­би­ли их".

Комментарий Я. Боровского к этому эпизоду гласит: "Победа царя Кира над мидя­на­ми (ок. 550 г.) опи­сы­ва­ет­ся у Геро­до­та (I 122—130), но изло­жен­ный здесь эпи­зод появ­ля­ет­ся в тра­ди­ции лишь позд­нее (может быть, в IV в. в «Пер­сид­ской исто­рии» Кте­сия, слыв­ше­го боль­шим фан­та­зе­ром). В дей­ст­ви­тель­но­сти обна­же­ние тако­го рода име­ло маги­че­ский (отвра­щаю­щий) смысл."

Речь идет о ритуале анасирмы, о котором я рассказывала здесь.

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Картин на этот сюжет немного (слава богу), они из одного региона и временного периода, фламандские, поколением раньше Рубенса.



Отто ван Веен. "Персидские женщины". До 1629. KHM

(Заранее напишу для тех, кого в картинах старых мастеров интересует исключительно наличие эпиляции зоны бикини.

То, как выглядят здесь волосы, совершенно не доказывает, что в ту эпоху женщины в реальной жизни носили их в таком виде, верней не носили. Это лишь значит, что, скорей всего просто: а) художник видел много статуй, где по понятным причинам лобковых волос нет; б) в ту эпоху в его регионе мастерам искусств по этикету было принято писать женщин именно так).