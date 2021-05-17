В Великобритании возмущены процедурой оглашения завещания принца Филиппа

Спустя месяц после похорон герцога Эдинбургского началась процедура оформления завещания принца Филиппа. Согласно его последней воле, значительная часть наследства, в том числе коллекция предметов искусства, недвижимость и ценные бумаги, а также раритетные книги перейдут его вдове, королеве Елизавете II. Также в документе указана сумма наследства, оставленная принцем Филиппом, – 30 миллионов фунтов стерлингов (или чуть больше 3 миллиардов рублей).

Сообщается, что британская королевская семья не планирует оглашать завещание публично и оставить его содержание в тайне. О таком намерении заявил адвокат семьи лорд Вульфсон, добавив, что они могут скрыть завещание, если сочтут это “неуместным или неприемлемым”. Собственно, этот факт и возмутил граждан Великобритани, которые, как известно, очень трепетно относятся к тому, насколько шикарно живут монархи. Ведь большая часть их расходов покрывается из государственной казны, которая пополняется из налогов граждан.

Лорд Беркли уже направил официальный запрос в правительство и лично премьер-министру Борису Джонсону. Также свое негодование выразил экономический эксперт Дэвид Макклюр. Через издание The Sun он призвал британскую королевскую семью обнародовать завещание и сделать процедуру передачи наследства максимально прозрачной.

Если это нормально для простых британцев, то почему не нормально для королевской семьи? Причина, по которой скрывается завещание – мошенничество. Оно не искоренено во дворце и по сей день.

Елизавета II и принц Филипп

Напомним, что принц Филипп ушел из жизни 9 апреля после продолжительной болезни и операции на сердце, а спустя неделю состоялась церемония прощания с монархом. А 5 мая королевский медицинский дом представил публике отчет сэра Хью Томаса. Доктор Томас в 2014 году стал личным врачом монаршей четы – Ее Величества Елизаветы II и принца Филиппа, а до этого долгое время наблюдал всех членов королевской семьи. Именно Хью Томас засвидетельствовал факт смерти принца Филиппа 9 апреля этого года. В документе, который обнародовали только сейчас, названа официальная причина смерти герцога Эдинбругского – “старость”.