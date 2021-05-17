 

В Великобритании возмущены процедурой оглашения завещания принца Филиппа

17.05.2021, 11:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спустя месяц после похорон герцога Эдинбургского началась процедура оформления завещания принца Филиппа. Согласно его последней воле, значительная часть наследства, в том числе коллекция предметов искусства, недвижимость и ценные бумаги, а также раритетные книги перейдут его вдове, королеве Елизавете II. Также в документе указана сумма наследства, оставленная принцем Филиппом, – 30 миллионов фунтов стерлингов (или чуть больше 3 миллиардов рублей).

Сообщается, что британская королевская семья не планирует оглашать завещание публично и оставить его содержание в тайне. О таком намерении заявил адвокат семьи лорд Вульфсон, добавив, что они могут скрыть завещание, если сочтут это “неуместным или неприемлемым”. Собственно, этот факт и возмутил граждан Великобритани, которые, как известно, очень трепетно относятся к тому, насколько шикарно живут монархи. Ведь большая часть их расходов покрывается из государственной казны, которая пополняется из налогов граждан.

Лорд Беркли уже направил официальный запрос в правительство и лично премьер-министру Борису Джонсону. Также свое негодование выразил экономический эксперт Дэвид Макклюр. Через издание The Sun он призвал британскую королевскую семью обнародовать завещание и сделать процедуру передачи наследства максимально прозрачной.

Если это нормально для простых британцев, то почему не нормально для королевской семьи? Причина, по которой скрывается завещание – мошенничество. Оно не искоренено во дворце и по сей день.

Елизавета II и принц Филипп

Напомним, что принц Филипп ушел из жизни 9 апреля после продолжительной болезни и операции на сердце, а спустя неделю состоялась церемония прощания с монархом. А 5 мая королевский медицинский дом представил публике отчет сэра Хью Томаса. Доктор Томас в 2014 году стал личным врачом монаршей четы – Ее Величества Елизаветы II и принца Филиппа, а до этого долгое время наблюдал всех членов королевской семьи. Именно Хью Томас засвидетельствовал факт смерти принца Филиппа 9 апреля этого года. В документе, который обнародовали только сейчас, названа официальная причина смерти герцога Эдинбругского – “старость”. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Звезды нашли позу для фото, избавляющую от морщин без фотошопа

26.08 / Конструктор Сергей Терешенков назвал возможности глиссирующей амфибии-внедорожника “Дрозд”

17.09 / Медики назвали симптомы дефицита магния в организме

29.01 / В новых iPhone появится перископический зум-объектив

12.10 / Мнение: Бес оружия

03.09 / Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре

15.08 / Мнение: “Надо связаться с Путиным”

24.02 / Валерия приняла у себя в гостях сына с новорожденной внучкой

01.04 / В подмосковном лесу нашли снаряд

20.11 / По второму кругу – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика