В Санкт-Петербурге обнаружили кроссовер Hyundai Creta нового поколения

Обновленный кроссовер Hyundai Creta обнаружен на дорогах в Санкт-Петербурга.

В свою очередь, модель будет запущена в серийный выпуск уже в следующем месяце на местном заводе, тогда как специалисты уже проводят тестовые испытания автомобиля. Вместе с тем новинка получила плотный защитный камуфляж, не позволяющий рассмотреть все достоинства предложенной модификации. Внешний вид Hyundai Creta схож с тем экземпляром, который продается на китайском рынке.

Эксперты прогнозируют, что новый кроссовер оснастят 1,6- и 2-литровым мотором, однако их производительность на данный момент не озвучена. Вместе с тем точные технические данные о новинке будут объявлены несколько позже, после начала производства.