 

В Финляндии открыли прокат советских автомобилей «Жигули»

17.05.2021, 11:12, Новости дня
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В Финляндии один из сервисов по прокату автомобилей предоставил возможность аренды отечественных внедорожников «Нива».

В свою очередь, один из бывших чиновников предложил местным жителям возможность оценить особенности советских автомобилей, которые представлены в широком ассортименте. Вместе с тем руководитель сервиса по прокату техники признался, что испытывает симпатию к советским автомобилям, тогда как его мнение разделяют многие автолюбители.

В свою очередь, с момента открытия данного сервиса спрос на советскую технику в аренду продолжает стремительно расти. Кроме того, предложенные транспортные средства имеют отличное состояние и могут эксплуатироваться на дальние расстояния.



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