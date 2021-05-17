В Финляндии открыли прокат советских автомобилей «Жигули»

В Финляндии один из сервисов по прокату автомобилей предоставил возможность аренды отечественных внедорожников «Нива».

В свою очередь, один из бывших чиновников предложил местным жителям возможность оценить особенности советских автомобилей, которые представлены в широком ассортименте. Вместе с тем руководитель сервиса по прокату техники признался, что испытывает симпатию к советским автомобилям, тогда как его мнение разделяют многие автолюбители.

В свою очередь, с момента открытия данного сервиса спрос на советскую технику в аренду продолжает стремительно расти. Кроме того, предложенные транспортные средства имеют отличное состояние и могут эксплуатироваться на дальние расстояния.