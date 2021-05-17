 

Физические нагрузки показали эффективность в лечении постковидного синдрома

17.05.2021, 11:08, Разное
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Экспериментальную программу лечения постковидного синдрома с помощью физических упражнений разработали ученые из Лестерского университета (University of Leicester). В исследовании участвовали 30 добровольцев, которые перенесли коронавирус и страдали от последствий инфекции от двух до пяти месяцев. Некоторые из них поступили в стационары, в том числе – с искусственной вентиляцией легких. Ученые отметили, что включили в программу только тех пациентов, у которых не было острых симптомов, при которых противопоказаны интенсивные физические нагрузки, и были стабильны с медицинской точки зрения.

В течение шести недель участники дважды в неделю занимались физическими упражнениями под руководством специалистов. Программа реабилитации включала аэробные нагрузки — ходьба и беговая дорожка, — силовые тренировки на самые разные группы мышц. Также добровольцы посещали консультации, где врачи рассказывали, как бороться с одышкой, бессонницей, тревожностью и другими распространенными последствиями COVID-19.

После завершения программы ученые провели серию тестов для оценки состояния участников. Результаты показали, что у всех добровольцев наблюдалось статистически значимое улучшение переносимости физической нагрузки, респираторных симптомов, утомляемости и когнитивных способностей по сравнению с исходными данными. Серьезных осложнений и случаев выбывания из-за ухудшения самочувствия зарегистрировано не было.

Ученые назвали эти результаты многообещающими, и подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования с большим количеством участников.

«Это не рандомизированное исследование, и с научной точки зрения мы должны быть очень осторожны в своих выводах, но первые данные нас очень обнадеживают», — рассказали авторы.



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