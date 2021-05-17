Худеющая Ксения Собчак удивила поклонников стройной фигурой

Известная российская ведущая и блогер Ксения Собчак удивила поклонников своей стройной фигурой. Она показала результаты похудения на новой фотографии в социальной сети Instagram.

Ксения Собчак продолжает отдыхать в Мексике, но скоро она уже вернется в Москву, где ее ждут рабочие проекты. На фотографии теледива позирует в легком платье-комбинации, очках, кепке. Ее образ дополнили пляжные шлепки и сумка.

В комментариях к публикации поклонники отметили, что за последнее время Ксения Собчак очень сильно похудела. Некоторые назвали ее тростинкой. Нашлись и те, кто призвал супругу Консантина Богомолова набрать вес.

Недавно Ксения Собчак в рамках интервью рассказывала, что придерживалась правил интервального питания. Поклонники отметили, что такой режим дал свои результаты. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков и комментариев.