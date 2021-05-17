Травы против COVID-19: Китайские врачи лечат коронавирусных больных с помощью нетрадиционной медицины

В настоящее время разработано немало вакцин против инфекции SARS-CoV-2. Китайские врачи успешно лечат коронавирусных больных с помощью нетрадиционной медицины.

Стало известно, что порядка 85% пациентов китайских клиник лечатся от COVID-19 с помощью лекарственных растений. Возглавляют рейтинг антиковидных трав – корни солодки и цикория, а также цветки гибискуса за счёт сильного противовирусного и иммуномодулирующего действия. Активное вещество корня солодки, а именно, глицирризиновая кислота, препятствует развитию нового коронавируса. Доказано, что надёжный эффект оказывает даже малая концентрация водного экстракта данного лекарственного растения.

Чай из гибискуса избавляет организм от вредных бактерий, действуя как природный антибиотик. Стоит отметить, что напиток из цикория, применяемый при простуде, ангине, гриппе и заболеваниях дыхательных путей, оказывает противовоспалительное и противомикробное действие.

В качестве мощных противовирусных средств китайские медики используют оливковый лист, семена чёрного тмина, иудейскую полынь, гуаву, хризантему, волосатую иву, нут, ромашку, сельдерей и люцерну. Однако употреблять травы без консультации профильных специалистов нельзя, поскольку у всех лекарственных средств, даже натуральных, имеются противопоказания.

Источник: www.kp.by