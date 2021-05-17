 

Япония планирует создание многоразовой ракеты

17.05.2021, 11:06, Разное
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Специалистами в министерстве науки Японии было заявлено, что к 2030 году они планируют создание и запуск многоразовой ракеты. Это сможет обеспечить значительное снижение затрат на запуски космических аппаратов для государства.
На данный момент Япония использует для запусков в космос ракеты Н2А. Это весьма дорогостоящие аппараты, к тому же после старта всегда происходит утилизация первой ступени ракеты. Стоимость одного старта ракеты составляет порядка 92 миллионов американских долларов. Кстати, на конец марта 2022 года уже запланирован запуск ракеты Н3, и, естественно, она одноразовая, но затраты, распланированные для запуска новой ракеты существенно меньше в сравнении с Н2А. По причине роста экономики страны, а также расширения в развитии космической отрасли, таких запусков будет осуществляться все больше и больше. Объемы таких расходов оказывают очень негативное влияние на развитие в области освоения космоса, и потому экспертами ревностно вынашивается идея осуществления проекта по созданию многоразовой ракеты нового поколения.

Эксперты полагают, что прогресс на данном поприще возможен лишь при наличии возможности самостоятельной разработки многоразовых ракет. Поэтому Японским аэрокосмическим агентством уже проводятся исследования, направленные на реализацию и осуществление идей по созданию экспериментальных многоразовых ракет.

Источник: vevby.ru



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