“Компьютер не берет взятки. Даже в биткоинах”. Зеленский оценил процесс цифровизации в Украине

“Всего запущено десятки онлайн-услуг в приложении “Дія”, которым пользуется уже более 10 млн граждан Украины. Мы разработали инновационную услугу по помощи бизнесу во время карантина, которую можно оформить за несколько минут. В этом убедилось более 800 тыс. наших предпринимателей”, – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что перевод всех государственных услуг в режим онлайн уничтожит почву для коррупции, посредничество и человеческий фактор.

“У компьютера нет друзей или кумовьев. Компьютер не берет взятки. Даже в биткоинах. Искусственный интеллект может выучить тысячи языков, но не знает слов “договориться” или “порешать”, – сказал президент.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. На начало 2021 года приложение установили 2,6 млн украинцев, на портале было доступно 50 электронных услуг.

В апреле 2020 года в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

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