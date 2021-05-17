Зеленский назвал дату, когда госорганы Украины войдут в режим paperless

“24 августа этого года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы “государство без бумаг” существовало действительно не на бумаге”, – подчеркнул президент.

Контекст:

В прошлом году 5 октября на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit Зеленский сказал, что в 2021 году в Украине начнется реализация режима paperless. То есть в Украине госорганы не будут требовать “никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек”.

Зеленский также говорил, что устранение злоупотреблений и прозрачность судебной системы является вызовом для украинской власти, и эффективным шагом в этой связи может стать IT-решение по аналогии “государства в смартфоне” – “суд в смартфоне”.

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