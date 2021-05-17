 

Ротару продает свой отель Villa Sofia в Крыму. Названа цена

17.05.2021, 11:04, Новости дня
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“Во время поездки в Ялту познакомилась с риелтором, который в качестве вложения предложил моей семье выкупить отель Ротару Villa Sofia. Эта гостиница находится в центре города на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году. В начале 90-х Ротару взяла их в аренду. Говорят, потратила более $1 миллиона на реставрацию. Отель сейчас закрыт, но был очень дорогим. Цены там недоступные. Как говорится, космические. Более 80 тыс. руб. (около €892. – “ГОРДОН”) стоила ночь в люксе. А самый скромный номер тоже был не из дешевых – 15 тыс. руб. (около €170. – “ГОРДОН”) за сутки”, – отметила Калашникова.

По ее словам, риелтор назвал причиной, по которой Ротару продает отель, отсутствие концертов.

“Сын Ротару Руслан Евдокименко, который занимался этим бизнесом, выставил гостиницу на продажу за €25 млн. Но сейчас кризис, у людей нет денег, покупателей пока не нашлось. Поэтому сейчас цена на Villa Sofia снизилась до €23 млн”, – рассказала Калашникова.

Она отметила, что сейчас ей не по карману такая покупка.

Контекст:

Охранник отеля в январе 2019 года рассказывал, что Ротару не посещала свой отель Villa Sofia после аннексии полуострова Крым Россией. Отель приостановил свою работу в конце 2019 года.

7 августа 2019 года Ротару исполнилось 72 года. Она обладательница званий народная артистка СССР, народная артистка Украины, Герой Украины. 

В репертуаре Ротару более 500 песен на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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