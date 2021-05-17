 

“Ты пьешь”. Украинский ведущий заявил, что Брежнева не читает его сообщения в Instagram

17.05.2021, 11:04, Новости дня
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“Мой утренний ритуал – чистая, теплая вода. У вас утром стакан воды натощак имеет место [быть] или другие ритуалы?” – написала она, проиллюстрировав публикацию снимком стакана с водой. 

“Я думаю, чего ты мое сообщение в директе не читаешь – ты пьешь”, – шутя. отреагировал на публикацию украинский ведущий Слава Демин. Брежнева не ответила на его комментарий.

“Хорошая привычка”, – поддержали певицу поклонники.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Певица пропагандирует здоровый образ жизни, занимается спортом и соблюдает принципы правильного питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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