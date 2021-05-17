Общение с бывшими сотрудниками в соцсетях и изучение судебной истории. Как сотрудники ярославских компаний проверяют работодателей?
 

Общение с бывшими сотрудниками в соцсетях и изучение судебной истории. Как сотрудники ярославских компаний проверяют работодателей?

17.05.2021, 11:05, Детали
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Служба исследований онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, проверяют ли соискатели информацию о будущем работодателе и какими способами пользуются при проверке.

Большинство (97%) сотрудников компаний из Ярославской области проверяет информацию о своем предполагаемом работодателе. Основная часть опрошенных (71%) ориентируются на отзывы от бывших/нынешних сотрудников в интернете, 46% проверяет сведения о компании на сайте Федеральной налоговой службы. И лишь 3% ярославцев считают важным пообщаться с бывшими и нынешними сотрудниками компании в соцсетях.

Поиск отзывов от бывших и нынешних сотрудников в интернете вызывает наибольшее доверие как источник проверки потенциального работодателя. Далее по популярности идет проверка работодателя через сайт ФНС. Чем старше возраст респондента, тем выше доля этого способа проверки, и ниже использование отзывов о от бывших и нынешних сотрудников.

О том, что работодателя можно проверить на специальных сервисах проверки контрагентов, знают лишь треть опрошенных ярославцев. Зато этим способом часто пользуются соискатели из сферы обеспечения безопасности, юристы, специалисты по закупкам и высший менеджмент. Они же предпочитают искать информацию о компании в картотеке арбитражных дел и выясняют, проверяли ли компанию надзорные органы. Среди иных способах проверки респонденты выделили «черные списки», информация в СМИ и соцсети потенциальных работодателей.

– С развитием соцсетей создавать и поддерживать репутацию хорошего работодателя не только на словах, но и на деле, для компаний особенно важно. Даже один негативный комментарий от сотрудника может вылиться в большой скандал, что уж говорить, когда недовольных много. Компании, у которой сложилась не лучшая репутация работодателя, сложнее и дороже нанимать персонал. Потребительский бренд, а с ним и прибыль, тоже под угрозой, ведь и соискатели, и клиенты сегодня находятся в одном информационном поле, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Плохие отзывы от бывших и нынешних сотрудниках о потенциальном работодателе особенно влияют на принятие решения соискателя. Четверть опрошенных трудоустраивалась несмотря на знание негативной информации. В основном негативная информация частично или полностью подтверждалась.

Опрос проводился с 26 апреля по 5 марта 2021 среди 4312 соискателей из России, в том числе из Ярославской области.



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