 

Мнение: Отвлечение внимания

17.05.2021, 10:58, Разное
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Пытаются отвлечь террористов, чтобы они вместо подготовки терактов искала автора плаката.

Источник: Colonel Cassad



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