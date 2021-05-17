Мнение: Причастные

В Думе на этой неделе будет рассмотрен законопроект о поражении в гражданских правах лиц, "причастных" к террористической и экстремистской деятельности. Им будет запрещено участие в выборах.

Нюанс в том, что в российском законодательстве понятие "причастность" не определено, а потому трактовать и толковать его можно сколь угодно широко. По сути, речь идет о возвращении к нормам революционной законности, когда критерием выступало классовое чутье. Только теперь ситуация прямо противоположная – стабильность любой ценой.

При этом "причастность" может выражаться в лайке под нежелательным постом в сети, посещением интернет-страницы враждебной путинскому фашизму организации или даже конкретного человека. Уже есть немало случаев, когда человек задерживался и получал наказание просто потому, что оказывался на территории, где путинское гестапо хватало "экстремистов". Логично предположить, что такое преступление тоже может стать основанием для лишения человека гражданских прав – было бы решение.

Смысл новации вполне очевиден – власть, конечно, способна манипулировать имитацией выборного процесса и даже фальсифицировать его результаты. Но это работает до определенных пределов. И как можно судить из имеющихся даже крайне причёсанных опросов общественного мнения, эти пределы уже пройдены. Натянуть нужный результат с каждой новой "выборной" кампанией становится всё сложнее и рискованнее – даже совсем конформистски настроенные граждане могут возмутиться в случае откровенного подлога. Но добиться спущенного сверху результата без такого подлога будет практически невозможно.

Для этого создаются условия, когда часть населения, признаваемого потенциально враждебной фашистскому режиму, будет попросту исключаться из процесса. Что, конечно, даст определенный эффект. На время.

Однако как обычно, Кремль решает тактические задачи за счет провала в стратегии. Создается и формализуется страта общества, непримиримая к действующему режиму. При этом она может только расти, так как обратной процедуры – снятия обвинения в "причастности к экстремистской деятельности" не предусмотрено, это звание дается пожизненно.

Нужно учесть, что за исключением силовиков (как в России довольно обтекаемо называют карательные формирования и путинские зондеркоманды) режим успел оскорбить и ограбить практически все остальные страты общества. Последняя лояльная группа – пенсионеры – была ограблена Путиным в 18 году. А нынешние функционеры Единой России уже не скрываясь, говорят о том, что до пенсии должны доживать не более половины пожилых. И в этом смысле лишение гражданских прав всех униженных и оскорбленных режимом в конечном итоге приведет к тому, что к выборному процессу могут быть допущены только те, кто прямо зависим от режима.

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