Экстремисты-расисты с доступом к оружию — ФБР и МВБ назвали крупнейшую террористическую угрозу для США

Самую крупную угрозу для США в плане терроризма представляют экстремисты, которые являются сторонниками превосходства какой-либо расы и имеют доступ к стрелковому оружию, пишет CNN со ссылкой на доклад ФБР и МВБ США. При этом, по данным американских ведомств, в последние несколько лет количество убитых экстремистами на расовой почве растёт, в то время как количество задержаний — падает.



Reuters

В своём недавно опубликованном докладе, посвящённом проблематике насильственного экстремизма на территории Америки, ФБР и Министерство внутренней безопасности (МВБ) предупредили, что самую большую угрозу для США в плане терроризма на данный момент представляют одиночки, которые делают ставку на легкодоступное стрелковое оружие. При этом количество людей, убитых экстремистами на расовой почве, растёт с 2017 года, пишет CNN.

В частности, в отчёте ФБР и МВБ говорится, что в период с 1995 года до настоящего времени в плане внутреннего насильственного экстремизма «самым смертоносным годом» оказался 2019-ый, когда погибло 32 человека притом, что 24 из них стали жертвами сторонников превосходства белой расы.

«В 2019 году ФБР и МВБ пришли к выводу, что насильственные экстремисты, действующие из побуждений расового или этнического характера, среди которых в первую очередь стоит отметить сторонников превосходства белой расы, вероятно, по-прежнему будут представлять самую серьёзную угрозу для страны в плане внутреннего насильственного экстремизма», — говорится в докладе.

По имеющимся данным, в период с 2017-го по 2019 год в США было зафиксировано 57 смертей, связанных с внутренним терроризмом, 47 из которых имели расовый подтекст. При этом преступления подобного характера совершали в основном сторонники превосходства белой расы.

«Политические разногласия в США могут создать почву для того, чтобы насильственные экстремисты, действующие из побуждений расового или этнического характера, прибегали к насильственным методам в отношении лиц с предположительно противоположными взглядами, видных политических либо общественных деятелей, а также представителей СМИ, освещающих события данной направленности», — отмечается в документе.

Кроме того, на днях МВБ обновило свою брошюру о терроризме, предупредив, что «весь 2020-ый и 2021 год правительственные учреждения и их сотрудники становились частыми целями» экстремистов.

Между тем, если верить информации американских ведомств, в то время как в последние годы число смертей, связанных с внутренним терроризмом и экстремизмом на расовой почве возросло, общее число задержаний, напротив, сократилось.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил по этому поводу, что «данный доклад подтвердил то, что было понятно уже довольно давно: самая крупная террористическая угроза для США исходит от радикализированных одиночек, которые могут легко получить доступ к оружию».