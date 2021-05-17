Эксперты призывают Джонсона отложить смягчение коронавирусных ограничений

Советники премьер-министра Великобритании и независимые эксперты в области здравоохранения предупредили об угрозе третьей волны пандемии, если Борис Джонсон поспешит со смягчением ограничительных мер в Англии, пишет The Guardian. Опасения специалистов вызывает распространение более заразного индийского штамма коронавируса.



Reuters

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призывают пересмотреть решение о смягчении ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, пишет The Guardian. Советники премьера и независимые эксперты в области здравоохранения опасаются, что смягчение ограничений может привести к началу третьей волны COVID-19 в стране.

Как напоминает издание, с понедельника жителям Англии разрешат собираться группами до 30 человек на открытом воздухе, и до шести человек или двумя полными семьями в помещении. Также впервые за долгое время пабы, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в закрытых помещениях. Возобновить свою деятельность также смогут кинотеатры, музеи и спортивные учреждения. Свадьбы можно будет проводить группами до 30 человек. При этом на похоронах сможет присутствовать неограниченное количество людей.

Тем не менее эксперты в сфере здравоохранения опасаются, что в подобных условия более заразный индийский штамм коронавируса может привести к резкому росту заболеваемости и числа госпитализаций. При этом наибольшему риску подвергнется молодёжь, которая ещё не прошла вакцинацию.

«Собрания в помещении, скорее всего, увеличат темпы распространения штамма B.1.617.2, однако на данном этапе никто не может точно сказать, насколько сильно», — предупредил научный консультант британского правительства профессор Эндрю Хейворд.

Эксперты опасаются, что новый штамм может быть на 40% более заразным, чем предыдущие варианты, в том числе чем британский штамм, впервые идентифицированный прошлой осенью в графстве Кент, который вызвал в Великобритании вторую волну пандемии. По данным Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве, индийский штамм коронавируса может являться на 50% более заразным.

В свою очередь, член независимой группы экспертов Independent Sage профессор Кит Йейтс призвал Джонсона отложить третий этап смягчения ограничений на две недели, чтобы позволить большему числу людей вакцинироваться.

«Чем больше людей мы сможем вакцинировать, тем безопаснее. На данном этапе даже пара недель может иметь огромное значение на фоне этого, вероятно, более заразного штамма. Пауза также даст нам время, чтобы лучше понять свойства варианта, что позволит нам лучше спланировать дальнейшие действия», — приводит The Guardian слова Йейтса.

С критикой решения Джонсона выступили и в оппозиции. В частности, член Лейбористской партии и теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт обвинил правительство в недостаточно быстрой реакции на призывы о проведении срочной вакцинации в новых «очагах» коронавируса в стране. Более того, по словам Эшворта, премьер-министр не обеспечил надёжную систему контроля на предмет заболевания COVID-19 прибывающих из-за границы.

Однако в правительстве поспешили ответить на критику, отметив, что в Великобритании действуют «одни из самых жёстких пограничных мер в мире». Там подчеркнули, что приняли меры предосторожности и закрыли границы с Индией 23 апреля, за шесть дней до того, как началось изучение индийского штамма, и за две недели до того, как он был назван опасным. Ещё до этого каждый, кто приезжал в Великобританию, должен был сделать тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин. В британском правительстве также настаивают, что ускорили программу вакцинации.