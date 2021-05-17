 

Алиев назвал необоснованным обращение Армении в ОДКБ

17.05.2021, 10:50, Новости дня
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, а обращение Еревана к ОДКБ, по его словам, необоснованно, поскольку на границе не происходили столкновения.

«Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о последних событиях на азербайджано-армянской границе. В этой связи президент Азербайджана сказал, что ведется процесс уточнения границы (с Арменией), армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Алиева.

Там указали, что «обращение Армении к ОДКБ по этому поводу – не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются».

Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.



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