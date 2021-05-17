 

Володин предложил ПА ОДКБ и ПАСЕ обсудить поведение IT-гигантов

17.05.2021, 10:38, Разное
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«Меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния”, – отметил спикер.

По его словам, эти меры нужно вырабатывать совместными усилиями государств. Было бы правильно, чтобы межпарламентские и другие международные организации уделили этой теме приоритетное внимание, добавил Володин.

«Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч», — написал спикер.

Он напомнил об утверждении 30 лет назад www – стандарта Сети. По словам Володина, в России в 2011 году интернетом пользовались лишь 3,6% населения, в наши дни – 85%.

Интернет открыл много возможностей для развития, но появились лазейки для злоупотреблений, включая продажу наркотиков через Сеть, распространение детской порнографии, террористической информации, подчеркнул председатель ГД. Кроме того, отметил он, Всемирная паутина стала использоваться как инструмент политического давления.

Международные IT-гиганты пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, констатировал Володин. Игнорирование принципов свободы слова и блокировка “неугодных” сайтов недопустимы, убежден спикер.



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