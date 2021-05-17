 

В России могут изменить правила использования материнского капитала

17.05.2021, 10:38, Разное
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С инициативой накануне выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Экономист предложила президенту России Владимиру Путину расширить возможности применения выплат на детей. По словам экономиста, материнский капитал должны давать еще по двум направлениям.

Во-первых, семьям разрешат тратить его на реконструкцию или строительство дома сразу после рождения ребенка. Отметим, что сегодня россияне могут это сделать, когда отпрыску исполнится три года. Во-вторых, родители смогут оплачивать материнским капиталом частные образовательные услуги.

Как сообщают “Известия”, Голикова поручила Министерству труда подготовить соответствующий законопроект. В ведомстве сообщили, что пока ничего не знают об этом и добавили, что ведут постоянную работу по поддержке семей. В частности, для них недавно упростили процедуру рефинансирования ипотеки.

Предложения Голиковой по материнскому капиталу положительно оценили специалисты. Председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Рыбальченко отметил, что идеи вице-премьера актуальны и справедливы.

Ранее об усилении поддержки родителей заговорили в Госдуме. Вице-спикер Петр Толстой заявил, что необходимо повышать материнский капитал с рождением каждого ребенка. Напомним, что сегодня за первенца россияне могут получить около 500 тысяч рублей, за последующего – 650 тысяч рублей.



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