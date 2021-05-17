Сон с партнером благотворно сказывается на фазе с быстрыми движениями глаз

Психологи показали, что у спящих в общей кровати пар фазы быстрого сна более упорядочены и длятся дольше, чем у тех, кто спит сам по себе.

Здоровый ночной сон требует нескольких циклов разных фаз, сменяющих друг друга. Самая продолжительная — фаза медленного сна, во время которой тело расслабляется, а мозговая активность минимальна. В фазе быстрого сна эта активность почти неотличима от бодрствования, а глазные яблоки быстро движутся под веками. Именно в это время приходит большинство сновидений, происходят консолидация памяти и формирование долговременных воспоминаний.

Некоторые данные показывают, что у пар, спящих вместе в общей кровати, сон с быстрыми движениями глаз (БДГ) длится дольше, с более упорядоченной цикличностью, чем у спящих поодиночке. Это подтвердила новая работа норвежских психологов Хеннига (Henning) и Аники Дрюс (Annika Drews), представленная в журнале Frontiers in Psychiatry.

Авторы использовали массив долговременного исследования Sleep Heart Health Study, отобрав данные около 5800 участников от 40 лет и старше — как находившихся в отношениях, так и одиноких на момент исследования. Статистическая обработка позволила сбалансировать эти группы, оставив только по 69 добровольцев, схожих во всем, кроме «статуса отношений». Сопоставив их, ученые обнаружили, что у спящих совместно БДГ-сон приходит более упорядоченными циклами и в целом длится дольше, чем у спящих одиноко.

Хенниг и Аника Дрюс предлагают этому несколько объяснений. Например, температура тела партнера может оказывать заметное влияние на обстановку сна и ритмизировать его течение. Кроме того, возможно, присутствие партнера создает ощущение безопасности, что тоже благотворно влияет на сон.