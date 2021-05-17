Уральского вице-губернатора похитили неизвестные и заставили его принять в дар шесть квартир и внедорожник

На Урале правоохранительные органы расследуют нападение неизвестных на вице-губернатора.

Как выяснилось, год назад он против своей воли был вынужден завладеть земельными участками, квартирами и премиальным автомобилем – преступники планировали таким образом сделать его фигурантом антикоррупционного расследования. Имя пострадавшего пока держится в секрете, однако источники URA.ru уточнили, что расследование ведется в Екатеринбургской области под особым контролем СК.

По данным местных СМИ, чиновник обратился в полицию за день до того, как против него должны были инициировать прокурорскую проверку по делу о коррупции. Он заявил, что год назад его похитила банда неизвестных злоумышленников и под угрозой пыток заставила принять в дар шесть квартир в двух регионах России, два земельных участка общей площадью более 52000 м² и автомобиль Lexus LX450D.

Утверждается, что ранее он не заявлял о преступлении, поскольку испугался угроз преступников. Пользовался ли вице-губернатор насильно врученным имуществом, не уточняется. Некоторые местные блогеры, впрочем, усомнились в такой аргументации.

– По всей видимости, загадочные похитители угрожали, что если он пойдёт в полицию, то они вернутся и подарят ему также двухуровневый пентхаус. Иначе сложно объяснить, почему пострадавший вице-губернатор не сказал о произошедшем даже своему тестю – весьма влиятельному человеку в регионе, по совпадению первому заместителю регионального прокурора, – пишет региональный обозреватель Михаил Кузнецов.

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