 

Королева Нидерландов Максима отмечает юбилей: представлены новые портреты к ее 50-летию

17.05.2021, 10:20, Разное
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Сегодня, 17 мая, в Нидерландах большой праздник – день рождения королевы Максимы. Ее Величеству исполнилось 50 лет. По случаю юбилея супруги короля Виллема-Александра еще вчера в официальном аккаунте монаршей семьи появились новые портреты королевы Максимы. Из подписи к публикации следует, что фото были сделаны ее мужем в начале года в саду Хейс-тен-Бос, резиденции голландской королевской семьи, что на окраине Гааги.

Королева Максима

Обычно в честь дня рождения монархи представляют парадные портреты, но эти фото сегодняшней именинницы сделаны в максимально неформальном стиле. Для фотосессии Ее Величество выбрала простой белый свитер с объемной горловиной и крупные серьги в виде раскрытых цветочных бутонов, а на одном из трех фото Максима накинула на плечи пальто в клетку. На всех фотографиях королева смотрит в кадр и улыбается.

Отмечать юбилей королевы Максимы начали уже на прошлой неделе большим музыкальным фестивалем, организованным в ее честь. В рамках кампании “Больше музыки в классе”, направленной на популяризацию уроков музыки в голландских школах, Ее величество отправилась в тур по городам страны “50 дней музыки”. В каждом пункте путешествия Максима слушала музыку в исполнении юных воспитанников музыкальных школ и классов Голландии. К слову, сама королева играет на гитаре, а все ее дочери музицируют на рояле.

В честь юбилея Ее Величества также был организован концерт “Королева Максима: жизнь, полная музыки”, запись которого несколько дней назад именинница посетила вместе с супругом – королем Виллемом-Александром и детьми – 17-летней Катариной Амалией, 16-летней Алексией и 13-летней Арианой.

Интересные факты о любимице голландцев, королеве Максиме, можно прочитать здесь.



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