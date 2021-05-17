Бренд Haval в апреле сохранил лидерство среди китайских автопроизводителей в России

На кроссовер Haval F7 за 4 месяца на российском рынке пришлись свыше 4,4 тысяч сделок.

За счет такого прироста автомобиль сумел занять первое место среди всех кроссоверов китайского производства, продаваемых на рынке России. На второй строчке оказался полноразмерный паркетник Chery Tiggo 7 Pro с результатом 4,3 тысячи продаж в России. В тройку лидеров также попал компактный кроссовер Chery Tiggo 4, который приобрели 3,4 тысячи россиян. Всего за четыре месяца на российском рынке продано свыше 27,8 тысяч китайских машин.

Указанный результат в 2,4 раза превышает те показатели, который удалось достичь годом ранее. Также за прошлый месяц удалось добиться прироста продаж в 5,7 раз по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают такую динамику с последствиями пандемии коронавируса.