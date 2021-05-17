 

В РФ подорожали два кроссовера марки Haval

17.05.2021, 10:14, Новости дня
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Китайская компания Haval увеличила стоимость двух автомобилей на российском рынке.

Вынужденная мера применена в отношении кроссоверов Haval Н5 и Н9. В базовой комплектации младшая модель продается на отечественном рынке по цене от 1,42 млн рублей, тогда как в топовом исполнении ценник увеличился до 1,62 млн рублей. Кроме того, модель Haval Н9 в стандартной комплектации теперь продается от 2,67 млн рублей, а топовая версия оценивается производителем в 3,04 млн рублей.

Что касается моделей Haval F7 Haval F7х, то их прайс до сих пор не изменен и автомобили продаются по старым ценам. Эксперты не исключают, что в дальнейшем ценники снова могут увеличить ввиду изменения курса национальной валюты в РФ.



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