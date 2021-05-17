В РФ подорожали два кроссовера марки Haval

Китайская компания Haval увеличила стоимость двух автомобилей на российском рынке.

Вынужденная мера применена в отношении кроссоверов Haval Н5 и Н9. В базовой комплектации младшая модель продается на отечественном рынке по цене от 1,42 млн рублей, тогда как в топовом исполнении ценник увеличился до 1,62 млн рублей. Кроме того, модель Haval Н9 в стандартной комплектации теперь продается от 2,67 млн рублей, а топовая версия оценивается производителем в 3,04 млн рублей.

Что касается моделей Haval F7 Haval F7х, то их прайс до сих пор не изменен и автомобили продаются по старым ценам. Эксперты не исключают, что в дальнейшем ценники снова могут увеличить ввиду изменения курса национальной валюты в РФ.