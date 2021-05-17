Расстройство сна из-за сменной работы увеличивает риск ДТП в три раза



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Нарушения сна, связанные со сдвигом рабочих смен

В последние годы увеличилось количество сервисов, работающих круглосуточно. Огромное количество людей работает по ночам или по сменному графику, их становится все больше. Ночью и по выходным работает более трети россиян.

Одна из проблем, вызываемых ночной работой и нерегулярным графиком – нарушения сна, связанные со сдвигом рабочих смен. Это расстройство циркадных ритмов, для которого характерны бессонница и сонливость

Известно, что недостаток сна и сонливость замедляют реакцию, нарушают координацию, снижают внимание. Ранее исследования уже показывали, что работа со сдвигом смен может быть фактором ухудшения безопасности на дорогах. Например, в небольшом исследовании ученые наблюдали, как 16 работников разных отраслей, работающих по сменам, водят машину на закрытом полигоне. После ночных смен точность вождения сильно страдала.

Как это сказывается на реальной безопасности на дорогах

В новом исследовании ученые из Университета Миссури проанализировали связь между различными расстройствами сна и риском автокатастроф на примере 1892 аварий. Они обнаружили, что люди, которые страдают от нарушений сна, связанных со сдвигом рабочих смен, попадают в аварии в три раза чаще, чем люди с обычной бессонницей (или обструктивным апноэ во сне). Бессонница и обструктивное апноэ во сне, в свою очередь, увеличивали риск аварий на 30% по сравнению с показателями людей с нормальным сном.

«Это открытие утверждает о том, что необходимо принять меры, чтобы предупредить эти аварии. Эти меры могут включать наличие зон отдыха на шоссе, сообщения на дорогах и в машинах для увеличения внимательности водителей, убеждение людей после ночных смен пользоваться другим видом транспорта», – сказал Правин Эрада (Praveen Edara), соавтор исследования.

Эрада отметил, что ранее влияние нарушений сна на вождение исследовали в контролируемых условиях, не в реальной жизни. Новые данные позволяют оценить проблему количественно.