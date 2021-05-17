Рэпер Тимати купил годовалому сыну авто за 18 млн рублей

Известный российский рэпер Тимати купил своему годовалому сыну Ратмиру автомобиль за 18 миллионов рублей. Роликом, сделанным в автосалоне, знаменитость поделился в социальной сети Instagram.

Рэп-исполнитель Тимати не скрывает, что любит роскошь. Артист привык отдыхать на дорогостоящи курортах, одеваться в лучшие вещи, передвигаться на автомобилях класса люкс. Музыкант не обделяет своих детей: от модели Алены Шишковой у него растет дочь Алиса, а бывшая избранница Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира.

Младшему наследнику Тимати решил сделать шикарный подарок. Для полуторогодовалого мальчика он приобрел два шикарных автомобиля. Один из них – игрушка, а второй – настоящий. Рэпер в автосалоне выбрал Lamborghini Aventador SVJ, стоимость данной модели составляет не менее 18 миллионов рублей. Тимати заявил, что один автомобиль на лето, а второй на вырост.

Ролик вызвал в социальных сетях бурную реакцию. Некоторые заявили, что хотели бы оказаться маленьким Ратмиром.