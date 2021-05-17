Дана Борисова рассказала о домогательствах своего концертного директора

Телеведущая после признаний актрисы Елены Прокловой и певицы Лолиты Милявской решилась на откровение по поводу харассмента. Она рассказала, что пережила сексуальные домогательства своего концертного директора.

В одном из интервью Дана Борисова сообщила, что ее руководитель «распускал руки» даже на светских мероприятиях, которые они посещали. Он неоднократно намекал на близость со знаменитостью, звал в свой кабинет, чтобы лишний раз прикоснуться. По словам телеведущей, на тот момент она уже была «взрослой девочкой», но все равно чувствовала себя «загнанной в угол». Этот момент жизни был для нее неприятным и мерзким, однако она не знала, кому пожаловаться и где искать поддержки. Дана Борисова рада, что на данный момент в обществе отношение к харассменту кардинально изменилось. На тот момент женщины, которые становились жертвами домогательств, боялись общественного порицания или расправы со стороны своего обидчика.

Звезда призналась, что после случая с концертным директором еще не раз подвергалась сексуальным домогательствам. Поэтому она всегда на стороне женщин, которым такое довелось пережить. Телеведущая поддерживает Елену Проклову, которая «не стала молчать о страшных минутах в жизни». Дана Борисова поражена, как актриса могла столько лет держать в себе это.