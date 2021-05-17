 

Представлен смартфон 8848 M6 Inspiration Edition с интересным корпусом и мощным оснащением

17.05.2021, 10:08, Разное
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Китайский бренд 8848 представил уникальный смартфон M6 Inspiration Edition. Кроме мощной платформы Snapdragon 865 устройство получило интересный корпус и фирменную оболочку.
На рынке смартфонов появился новый уникальный аппарат от бренда 8848, M6 Inspiration Edition отличается от конкурентов интересным корпусом. Панели устройства выполнены из сверхпрочного титанового сплава с позолотой, украшенного кожаными декоративными вставками с особой, более мягкой текстурой. Кроме того, смартфон оснащен самыми актуальными технологическими решениями. Так, мощность и производительность девайсу обеспечивает однокристальная мобильная платформа Snapdragon 865 от Qualcomm. Дополняет ее, повышая многозадачность аппарата, 8-гигабайтный чип оперативной памяти. Любого рода контент можно хранить на флеш-накопителе вместительностью 256 гигабайт.

Также предусмотрено в 8848 M6 Inspiration Edition подключение 5G SA/NSA в двух режимах, Wi-Fi 6 и другие возможности коммуникации. 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей получил вырез вверху по центру для размещения фронтального фото-видео-датчика. Главный объектив основной камеры имеет разрешение в 64 миллиона точек, также есть в модуле на задней стенке 13-мегапиксельный сенсор с 2-кратным оптическим зумом и 10-кратным гибридным, и камера ночного видения на 2 мегапикселя.

Сам блок камер размещен вокруг дополнительного круглого экрана на тыльной панели. Его диагональ составляет 1,19 дюйма, оригинальное решение дизайнеров бренда позволило визуализировать в гаджете настоящие аналоговые часы. Энергию аккумулятора устройства емкостью 4380 мА•ч можно восполнить 27-ваттной, а также беспроводной зарядкой. Работает девайс на специальной фирменной оболочке Titanium OS, основанной на десятом поколении Android. На прилавках магазинов в Китае 8848 M6 Inspiration Edition появится с ценником эквивалентным 1550 долларам США.

Источник: www.ixbt.com



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