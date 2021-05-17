 

“В прекрасной физической форме” – Галкин снялся в сильно облегающих шортах

17.05.2021, 10:06, Новости дня
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“Маркиз Карабас”, – написал он.

На фото Галкин запечатлен в сильно облегающих футболке и шортах.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“В прекрасной физической форме”, – прокомментировала подписчица swetik_a.

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области.

Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Максим Галкин женат на 72-летней певице Алле Пугачевой. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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