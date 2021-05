В США сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты

Представитель железнодорожной компании Union Pacific Робинн Тисвер сообщила, что во время крушения с рельсов сошло около 47 вагонов.

Бригада поезда не пострадала, загорелись десятки вагонов. Власти эвакуировали район в пределах 8 км от зоны происшествия, уточнило агентство.

Управление национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Айовы сообщило телеканалу ABC News, что из Сибли эвакуировали около 80 человек. Красный Крест в Айове открыл центр для приема семей.

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.

Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. https://t.co/jIyerjJlJf pic.twitter.com/u69rwVjqHP

— ABC News (@ABC) May 16, 2021

На месте аварии работали пожарные и экстренные службы.

https://www.facebook.com/SiouxlandNews/videos/222293295988581/

