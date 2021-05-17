Зеленский должен объяснить причины финансового давления на сектор “зеленой” энергетики – инвестор

“Первое, что мы должны сделать, – это услышать публичную позицию президента Украины по вопросу возобновляемой энергетики. К сожалению, вы не найдете ни одного его интервью за последних два года, где он сказал, будет “зеленая” энергетика в стране или нет”, – рассказал Грамотенко.

По его словам, как только президент скажет свое мнение о “зеленой” энергетике, будет понятно: поддерживает Украина проевропейский курс или страна будет дальше использовать “грязные” источники энергии. При этом он подчеркнул, что в инициативе Кабмина по введению акцизного сбора на “зеленую” энергию отсутствуют какие-либо логические пояснения.

“Экономические модели, которые не предоставляются при принятии подобных решений, – это первое, что пугает инвесторов. Потому что на базе чего был расчет сделан этого акциза? – отметил инвестор. – У нас не может быть акциза, потому что мы не торгуем ни оружием, ни наркотиками, мы не производим лекарства, табак, алкоголь, поэтому акциз как сама норма, как понятие, косвенный метод налогообложение сюда тоже никак не вяжется”.

По его словам, в данных действиях инвесторы видят продолжение попытки совершить передел рынка “зеленой” энергетики, что продолжается уже на протяжении двух лет.

“Пугает, что это, возможно, финальная точка передела рынка энергетики между группами влияния, которые контролировали “Укрэнерго”, которые контролировали “Гидроэнерго”, “Энергоатом” и т.д. Почему это пугает? Потому что мы не уверены, что будет завтра”, – пояснил инвестор.

“У нас нет понимания, где же финальная точка. Это акциз либо это полный запрет частному бизнесу генерировать электроэнергию, и тогда у нас государство будет экспроприировать эти электростанции. Наверное, это финальная точка”, – подытожил Грамотенко.

Контекст:

Власти хотят ввести акцизный налог на продажу “зеленой” электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются, писала 22 марта “Экономическая правда”.

На начало мая уровень расчетов перед инвесторами в ВИЭ в Украине составляет 22%, из 22,4 млрд грн прошлогоднего долга государство заплатило только 5 млрд грн, сообщил “Главком”.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов. Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей Договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом и обязать оплатить все судебные издержки.

Такие же иски могут подать еще до 10 инвесторов, отметил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

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