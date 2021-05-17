 

Утечка топлива из крупного резервуара произошла в Красноярском крае

17.05.2021, 9:52, Новости дня
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Утечка дизельного топлива из резервуара объемом 20 тыс. кубических метров произошла на территории одной из структур «Норникеля» в Дудинке Красноярского края, рассказал представитель экстренных служб.

«На территории «Таймырской топливной компании» происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, специалисты уже приступили к аварийным работам, ведется перекачка топлива в резервные емкости. Масштабы разлива и причины ЧП уточняются.

Это не первый подобный случай. 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

В марте Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. 



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