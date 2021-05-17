Платформа для торговли Pine Labs оценена в 3 миллиарда долларов в виде нового сбора средств

Pine Labs, стартап, который предлагает платежные терминалы для продавцов, инструменты для выставления счетов и оборотный капитал, заявил в понедельник, что собирает 285 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования, поскольку компания, существующая почти два десятилетия, стремится расширить свой бизнес.

Индийский стартап сообщил, что Baron Capital Group, Duro Capital, Marshall Wace, Moore Strategic Ventures и Ward Ferry Management профинансировали новый раунд финансирования, в то время как существующие инвесторы Temasek, Lone Pine Capital и Sunley House Capital также участвовали в нем. Новый раунд оценил Pine Labs в 3 миллиарда долларов по сравнению с 2 миллиардами долларов в декабре прошлого года.

«Мы очень рады приветствовать таких крупных инвесторов, как Marshall Wace, Baron Capital Group, Ward Ferry Management, Duro Capital и Moore Strategic Ventures, в уже безупречной таблице капитализации Pine Labs. Это захватывающий этап в нашем путешествии, поскольку мы выходим на новые рынки. Мы преуспеваем в корпоративных торговых платежах и теперь хотим расширить границы в онлайн-пространстве, в то же время продолжая удовлетворять потребности наших офлайновых торговых партнеров в кредитовании и торговле », — сказал Б. Амриш Рау, генеральный директор Pine Labs. в заявлении.

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