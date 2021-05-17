Губернатор Санкт-Петербурга предложил ограничить подачу электроэнергии владельцам электросамокатов

Глава города на Неве Александр Беглов призвал ограничить подачу электричества петербуржцам, которые заряжают дома электросамокаты.

– Мы все в шоке от эпизода, когда в сердце Петербурга, на Невском проспекте, хулиганы на электрическом самокате сбили пешехода. Совершив ДТП, они даже не извинились, а спровоцировали драку. Это позор для петербуржцев, позор для меня, как губернатора, и так это оставлять нельзя. Я уже дал указание полиции отлавливать потенциальных нарушителей, которые носятся по городу на подобных устройствах, а наших поставщиков электроэнергии призывают ввести ограничение для тех потребителей, которые были дома заряжают электросамокаты. Если эти агрегаты будет нельзя зарядить, то и ездить на них хулиганы не смогут, – заявил губернатор.

В ближайшее время Беглов планирует внести на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга закон, запрешающий передвигаться на электросамокатах и моноколёсах по городу.

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