Новый кроссовер Haval Jolion впервые заметили в Москве

Новый китайский кроссовер Haval Jolion удалось обнаружить на московских дорогах.

В свою очередь, российская премьера паркетника состоится 18 мая, однако уже сейчас можно рассмотреть живые изображения автомобиля. Представленный экземпляр имеет отношение к пресс-службе китайской марки. Напомним, автомобиль оснащается турбированным двигателем с мощностью 143 л.с. Кроме того, разработчики предоставили право выбора Haval Jolion с механической или роботизированной трансмиссией.

Изначально в продажу запустят версию только с передним приводом, однако примененная платформа позволяет также выпускать модель Haval Jolion с полным приводом. В салоне применили климат-контроль, подогрев кресел, бесключевой доступ и ряд других продвинутых опций.