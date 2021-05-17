Пикап Chevrolet Silverado получит новый двигатель

На рынке США пикап Chevrolet Silverado является одним из самых востребованных.

Вместе с тем специалисты ателье SVE продемонстрировали доработанную модификацию автомобиля, который теперь обладает мощностью 710 л.с. В частности, для максимальной безопасности доработка коснулась и тормозной системы. Отличить модернизированный пикап Chevrolet Silverado не составит труда и по дизайну кузова, который стал более динамичным и современным.

Специалисты тюнинг-ателье пока не озвучивают стоимость доработки для популярной модели. Кроме того, ведется работа по усовершенствованию интерьера салона, после чего будет озвучена цена на данный пикап. Покупатели смогут также индивидуально запрашивать уникальные особенности для своего экземпляра Chevrolet Silverado.