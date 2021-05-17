Пандемия вызвала всплеск болезней желудка, связанных со злоупотреблением алкоголем



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Пандемия COVID-19 сопровождается ограничениями в доступности некоторых видов медицинской и психологической помощи. В то же время она связана с негативным влиянием на психику – риском потери работы, тревожностью, депрессией, экономической нестабильностью. Эти факторы могут способствовать обострению алкогольной зависимости. Об этом рассказал автор нового исследования Вэйхонг Чанг (Waihong Chung) из Университета Брауна.

Чанг и соавторы проанализировали данные поступления гастронтерологических пациентов в клиники крупнейшей медицинской сети Род-Айленда (США).

Во время первого локдауна с 23 марта по 23 мая 2020 года в гастроэнтерологические отделения больниц сети поступили 558 пациентов с патологиями, связанными с алкоголем. С 1 июня по 19 июля – после локдауна – их было уже 713.

Количество пациентов с желудочно-кишечными проблемами в стационарах во время локдауна уменьшилось на 27% по сравнению с показателями 2019 года. Однако число людей, поступающих с алкогольными проблемами, выросло почти на 60%. В частности, пациентов с алкогольным гепатитом стало больше на 53%. Ученые отмечают, что при этой патологии смертность достигает 80%. Остальные «алкогольные» пациенты страдали от цирроза печени, панкреатита, эзофагита и гастрита.

Течение заболеваний также стало тяжелее, исходя из данных анализов крови и необходимости инвазивных процедур. Кроме того, пациенты с алкогольными расстройствами стали «молодеть». В первый период исследования, во время локдауна, их средний возраст был 56 лет, а в июне и июле – 51 год.

После завершения локдауна количество пациентов без алкоголизма стало прежним, однако «алкогольные» больные поступали на 79% чаще. Число людей с алкогольными гепатитами увеличилось на 127% по сравнению с 2019 годом.

Из-за пандемии больницы стало поступать больше пациентов с алкогольной болезнью печени

Пандемия стала причиной обострения алкоголизма для многих людей, боровшихся с этой проблемой. Американские врачи сообщают, что в связи с этим поступление пациентов с алкогольной болезнью печени в больницы увеличилось на 30-50%.

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Доктор Чанг отметил, что рост количества заболеваний, связанных с алкоголем, мог вырасти существенно больше, чем он и его коллеги могли видеть в больницах. Он убежден, что врачи должны проводить скрининг пациентов на алкоголизм и активно бороться с проблемой. Чанг рекомендует гастроэнтерологам и гепатологам аккуратно выспрашивать у своих пациентов, как много они пьют обычно и сколько пьют в последнее время.