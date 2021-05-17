Волочкова заявила, что бывший возлюбленный угрожает ее дочери Ариадне убийством

Известная российская балерина Анастасия Волочкова пояснила о том, что экс-возлюбленный Игорь Вдовин угрожает их общей дочери Ариадне убийством. По словам знаменитости, ее наследница “живет в аду”.

Анастасия Волочкова вскоре после появления на свет дочери Ариадны рассталась с отцом ребенка. Какое-то время они общались ради девочки, старались окружить ее заботой и любовью, но потом отношения испортились. Сейчас Ариадна живет с отцом, ей удалось найти общий язык с женой отца, но идиллия, которая демонстрируется на людях, на самом деле является фарсом.

Волочкова всегда говорит дочери, что та должна быть уверена в себе. Девочка запрещает говорить матери о том, что отношения с отцом складываются не самым лучшим образом. Ариадна боится, что Игорь Вдовин ее убьет, если балерина расскажет об этом на всю страну.

Волочкова рассталась с Вдовиным с большим скандалом. Несколько лет она вела с экс-избранником судебные тяжбы, желая вернуть крупный долг. Вражда родителей должна была не коснуться дочери Ариадны. Однако девочка в какой-то момент встала на сторону отца, поскольку ей не понравилось, что мать обвиняет его в присвоении трех миллионов долларов.

У самой Волочковой непросто складываются отношения и с собственной матерью. По словам балерина, родительница разрушила ее первый союз с олигархом.