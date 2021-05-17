 

Регина Тодоренко рассказала о похудении на 20 кг

17.05.2021, 9:12, Разное
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Ведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть на 20 килограммов после родов. На девятом месяце ее вес составлял 74 килограмма. Она думала, что вернется домой с массой тела 60 килограммов, но весы показали совершенно другие цифры.
Цели сильно похудеть у Регины Тодоренко не было. После выписки из роддома ее вес составлял 67 килограммов. Знаменитости хотелось прийти в форму, чтобы кожа выглядела более подтянутой. К тому же 1,3 года она кормила ребенка грудью, поэтому процесс восстановления затянулся. Спустя три месяца после рождения сына Тодоренко весила 60 килограммов.

Артистка считает, что изначально необходимо обратить внимание на питание. Она старалась есть каждые четыре часа, к тому же присутствовали перекусы. С десяти часов вечера до семи часов утра Тодоренко пила только воду и чай, от кофе пришлось отказаться. В рационе питания супруги Влада Топалова присутствовали овощи, мясо, рыба, все блюда готовились на пару, варились или же запекались. Важно перестать есть сладости, добавки и соусы. Сама же Тодоренко иногда грешила круассанами, поскольку очень любит это лакомство.

После завершения грудного вскармливания артистка начала придерживаться правил интервального питания. 10 часов в сутки она ела, а 14 – пила воду и чай. Дома такого режима было придерживаться не сложно, а на съемках было очень трудно.

Через полтора года после родов спорт вернулся в жизнь Тодоренко. Она начала заниматься фигурным катанием, постепенно увеличивая нагрузку. Тренировки проходили три или же четыре раза в неделю. За два месяца участия в проекте «Ледниковый период» знаменитость сбросила 7 килограммов и увидела на весах отметку 53 килограмма.

Сейчас Тодоренко весит 55 килограммов, раз в неделю делает массажи, один раз в месяц посещает баню. Питаться артистка старается сбалансированно, в основном она употребляет пищу из детского меню: кексы без сахара, блины на гречневой муке, сырники на кокосовой муке, безглютеновый хлеб.



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