В Индии на чайных плантациях фиксируют вспышки COVID-19. Это ставит под угрозу сбор и экспорт урожая

Так, в главном штате Индии по производству чая Ассаме на северо-востоке страны обнаружили вспышку коронавирусной инфекции на 90 из 800 чайных плантаций. COVID-19 выявили у 500 работников.

Глава Чайного совета Индии Прабхат Безборуа в разговоре с Financial Times сказал, что в прошлом году чайные плантации “чудесным образом сохранились”, но в этом году прогнозы хуже. На урожай чая влияет и засуха на северо-востоке страны, из-за которой чайные листья быстро вянут и опадают.

Работники чайных плантаций жалуются на условия труда на плантациях. Жилые помещения переполнены, людей заставляют двигаться и работать в больших группах, поэтому вероятность резкого увеличения числа инфицированных очень тревожна, написал в письме местным властям глава ассоциации студентов чайных племен Ассама Дирадж Говала.

Глава Индийской чайной ассоциации Вивек Гоенка утверждает, что власти открывают лагеря вакцинации по всей стране для работников плантаций.

Контекст:

Индия является вторым по величине производителем чая в мире после Китая и конкурирует с Кенией и Шри-Ланкой на экспортном рынке. Индийские производители чая в комментарии газете предупредили, что если вспышку COVID-19 не остановить, сезон сбора урожая может сорваться, что приведет к росту цен.

Аналитик компании Mintec Иби Идонибойе сказал, что недавний сбой на индийских плантациях может создать возможность для других производителей, в том числе из Шри-Ланки, продавать чай большими партиями крупным потребителям, например России.

В компании Van Rees, специализирующейся на торговле чаем, отметили, что в Северной Индии удалось собрать за март 47 млн кг чая. Этот показатель выше прошлогоднего, но намного меньше 60 млн кг, собранных в марте 2019 года.

По данным сайта Worldometers, Индия – третья страна в мире по числу летальных случаев от COVID-19 за все время пандемии. В течение почти двух недель в Индии официально регистрировали около 4 тыс. смертей от COVID-19 каждый день. Эксперты в области здравоохранения говорят, что число жертв может быть намного выше из-за плохого тестирования в сельских районах и других факторов, написало Reuters.

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

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