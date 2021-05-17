“ПДД для него не писаны”. В Киеве странник-велосипедист двигался по скоростной полосе оживленной магистрали

Мужчина на двухколесном транспорте неспешно ехал в четвертой полосе, не обращая внимания на автомобили, которые сбрасывали скорость, чтобы не задеть его. Как видно на видео, на проспекте Бажана имеется велодорожка.

“Одинокий странник-велосипедист, который решил, что правила дорожного движения (ПДД. – “ГОРДОН”) для него не писаны”, – говорится в сообщении “Киев оперативный”.

Контекст:

С 17 марта в Украине вступили в силу нормы закона, усиливающего ответственность за нарушение правил дорожного движения, в частности увеличились размеры штрафов для велосипедистов. Так, за нарушение ПДД велосипедисты будут оштрафованы на 340 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа составит 850 грн.

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