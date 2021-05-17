Цены на нефть изменились разнонаправленно из-за ситуации с коронавирусом

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром слабо колеблются возле показателей предыдущего закрытия в неопределенности относительно прогнозов динамики спроса на сырье в свете ситуации с коронавирусом.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустились на 0,03% – до 68,69 доллара, цена июльских фьючерсов на WTI выросла на 0,12% – до 65,44 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,05% – до 65,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть колеблются в понедельник утром после роста в течение двух торговых сессий. На настроение инвесторов влияют вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Азии.

С другой стороны, оптимизму инвесторов способствует восстановление спроса на «черное золото» в других ключевых районах мира. «Восстановление, происходящее в Европе и США, благоприятно сказывается на ценах на нефть», – сказал партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.