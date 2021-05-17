 

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на сахар

17.05.2021, 8:56, Новости дня
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Минсельхоз считает стабильной ситуацию на российском рынке сахара, ожидаемое в 2021 году производство сахара позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка.

«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», – информирует ведомство, передает РИА «Новости».

Министерство указывает, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой – почти на 15% по сравнению с прошлым годом, до 1,06 млн гектаров.

«С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», – добавляет Минсельхоз.

Там также заверили, что поддержку предприятиям в период подготовки к новому производственному сезону окажет новая мера поддержки – субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

Ранее СМИ сообщили, что в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и с учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к увеличению цен на сахар.



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