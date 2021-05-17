 

Индийский Moglix оценивается в $ 1 млрд за сбор средств в $ 120 млн.

17.05.2021, 8:51, Разное
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Moglix, промышленный рынок B2B, заявила в понедельник, что привлекла 120 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования при оценке в 1 миллиард долларов, став 12-й фирмой на втором по величине рынке в мире, превратившейся в единорога.

Раунд финансирования стартапа серии E возглавляли Falcon Edge Capital и Harvard Management Company (HMC). Существующие инвесторы, Tiger Global, Sequoia Capital India и Venture Highway. Ранее в этом году TechCrunch сообщал, что Tiger Global ведет переговоры об инвестировании в Moglix по оценке в 1 миллиард долларов.

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